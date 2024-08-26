Східна Африка та Червоне море мають стратегічне значення для світової системи торгівлі.

На сході Африки, куди Україна продає своє зерно, незабаром може спалахнути нова велика війна. Агресором може виступити Ефіопія. Про це в авторській статті для The New York Times пишуть наукові співробітники Університету Могадішо (Сомалі) Аф’яр Елмі та Юсуф Хассан.

"Біда точно прийшла. Завдяки експансіоністським амбіціям і безрозсудним планам прем’єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда Африканський Ріг стоїть на порозі війни, яка може поставити під загрозу регіон і зачепити наслідками решту світу. Це треба зупинити, поки не пізно", – пишуть сомалійські науковці.

За їхніми словами, чинний правитель Ефіопії буцімто одержимий забезпечити своїй країні вихід до світового океану, якого наразі вона не має. Елмі та Хассан наголошують, що Сомалі, яке існує у стані напіврозпаду вже кілька десятиліть, є найслабшою з п'яти прибережних країн, що межують з Ефіопією, а тому є очевидною метою потенційного завоювання. 1 січня цього року Ефіопія підписала меморандум про взаєморозуміння з президентом самопроголошеної республіки Сомаліленд, яка контролює північний захід Сомалі. В обмін на офіційне визнання Сомаліленду Ефіопія отримає 20-кілометрову ділянку морського узбережжя в Аденській затоці.

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"Це було явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Сомалі. Сомалі негайно відхилила меморандум і розпочала дипломатичний наступ, пояснивши державам регіону та міжнародним державам, що Ефіопія прагне встановити контроль над територією Сомалі незаконними засобами", – пишуть автори статті і додають, що ООН, Африканський Союз, США та ЄС підтримали позицію Сомалі.

Проте, на думку сомалійців, правитель Ефіопії не відмовився від своїх планів.

"Схоже, він вірить, що зараз правильний момент для здійснення свого плану, оскільки Сомалі бореться з екстремістськими повстанцями, а американський уряд відволікається на вибори та втягується в конфлікти на Близькому Сході та в Європі. Ще одним фактором є можлива перемога Дональда Трампа, який, мабуть, сподівається, що пан Абій підтримає або байдуже поставиться до його дій", – йдеться у публікації.

Сомалійці скаржаться, що Ефіопія двічі направляла свої війська до кордонів Сомалі в червні, а в липні сомалійська влада перехопила партію зброї, начебто надісланої ефіопами антиурядовим силам в Сомалі.

Сомалі наразі шукає підтримки у Єгипту і Туреччини. Але регіон все одно "сидить на бомбі сповільненої дії", вважають автори публікації. За їхніми словами, катастрофа загрожує не тільки Сомалі, яке досі не оговталося від громадянської війни, але й самій Ефіопії, яка вже зараз має декілька збройних конфліктів в межах власних кордонів.

На їхню думку, потенційна війна так чи інакше також зачепить держави Червоного моря, зокрема Саудівську Аравію та Єгипет. Зважаючи на те, що США, Китай і деякі європейські країни вже мають свої військові бази на берегах Червоного моря, а Туреччина, Іран, Об’єднані Арабські Емірати та Росія претендують на це, регіон "може швидко стати небезпечним полем бою для глобальних і регіональних держав".

Разом з тим Червоне море є життєво важливим для міжнародної торгівлі та безпеки, адже тут проходить основний маршрут з Азії до Європи та Америки.

Що відомо про Сомалі

Сомалі — країна в Східній Африці, розташована на узбережжі Індійського океану та Аденської затоки. Її столиця — Могадішо. Сучасна історія Сомалі позначена затяжним ггромадянським конфліктом і нестабільністю. Після падіння диктатури в 1991 році країна занурилася в громадянську війну, що призвела до розпаду центральної влади і виникнення різних фракцій, зокрема, ісламістських угруповань. Міжнародне співтовариство неодноразово намагалося стабілізувати ситуацію, але конфлікт і гуманітарна криза залишаються актуальними проблемами.

Сомалі має стратегічне значення через своє розташування, а також через ресурси, зокрема, рибні багатства та потенційні нафтові родовища.

Сучасна ситуація в Сомалі залишається складною і нестабільною через кілька основних факторів. Країна продовжує боротися з тривалою громадянською війною, що триває з початку 1990-х років, а також із впливом терористичного угруповання "Аш-Шабаб", яке контролює частини території та регулярно здійснює атаки. Безпекова ситуація залишається дуже напруженою, що значно ускладнює зусилля уряду щодо стабілізації країни.

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