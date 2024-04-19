Після перемоги в Україні Путін не зупиниться, упевнений Пенс.

Колишній віце-президент США Майк Пенс закликав законодавців Палати представників допомогти просунути подальше фінансування України, прогнозуючи, що в разі перемоги у війні Володимир Путін націлиться на НАТО, пише The Hill.

"Після зустрічі з Володимиром Путіним я не сумніваюся в тому, що, якби Путіну дозволили захопити Україну, незабаром він перетнув би кордон країни НАТО, де нашим чоловікам і жінкам у військовій формі довелося б битися", - сказав Пенс.

Він сказав, що це змусить американські війська вступити в конфлікт згідно зі статтею 5, принципом, згідно з яким будь-який напад на члена НАТО в Європі або Північній Америці "має розглядатися як напад на них усіх".

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"І нам потрібно зробити крок у цей момент, послати приголомшливий сигнал не тільки Росії та Володимиру Путіну... але також відновити нашу підтримку нашого заповітного союзника Ізраїлю, підтримати Тавейн, а також послати дуже чіткий сигнал муллам у Тегерані та, чесно кажучи, Президенту Сі Цзіньпіну в Пекіні, що Америка буде твердо стояти за свободу", - продовжив він.

Війна Росії та НАТО - думки

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни НАТО підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією.

Financial Times вважає, що країни Балтії є слабким місцем, де Путін може перевірити рішучість НАТО, організувавши провокації або навіть безпосередньо напавши на одну з країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Водночас командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем заявив, що його країна виграла б війну в разі нападу РФ.

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