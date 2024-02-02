Йдеться про передачу зброї Сполученим Штатам Америки для подальшого українського використання.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова накинулася на Еквадор через рішення передати США російську техніку, яку згодом отримає Україна.

Йдеться про "металобрухт", який у січні еквадорський уряд вирішив обміняти у Вашингтона на сучасне американське обладнання вартістю 200 млн доларів, підкреслює Reuters.

"Сполучені Штати заявили, що зброя, яку вони отримають від Еквадору, буде відправлена в Україну, щоб допомогти зміцнити її сили на полі бою проти Росії", - пише агенство.

Там цитують різку реакцією Захаровою, яка у коментарі росЗМІ 2 лютого назвала дії Еквадору "необґрунтованим рішенням" та порушенням спільних контрактів з Москвою. За її словами, ніхто не питав Росію, перш ніж про таке домовлятися.

"Настільки необачне рішення було прийнято еквадорською стороною під серйозним тиском зацікавлених осіб ззовні", - заявила Захарова.

Також вона спрогнозувала "збитки" від такого обміну: Еквадор навряд чи отримає якусь сучасну техніку від американців, вважає представниця МЗС РФ.

Влада Еквадору підтвердила, що Москва не рекомендувала обмінюватися обладнанням США, але там вважають, що все одно мали право це зробити, вказує Reuters.

Еквадор відмовиться від військового "металобрухту" РФ - що відомо

11 січня лідер Еквадору Даніель Нобоа заявив місцевій радіостанції про намір здійснити обмін з США: за стару радянську техніку російського та українського виробництва планують отримати сучасну зброю американців. "Буде обмін "металобрухту" на сучасне обладнання на 200 млн доларів", - сказав Нобоа.

ЗМІ оцінили, що може йтися про вертольоти Мі-171Е і переносні зенітні ракетні комплекси "Ігла". Також допускався варіант, що отриману техніку США передадуть Україні для війни з окупантами.

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