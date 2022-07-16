Китай зростає як друга наддержава світу.

Екс-прем'єр Британії Тоні Блер заявив, що ера політичного та економічного домінування Заходу добігає кінця. Він пояснив це діями Росії в Україні та зростанням значення Китаю як "другої наддержави" світу.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Блера, західним державам необхідно збільшити свої витрати на оборону, щоб зберегти військову перевагу, одночасно розширюючи свою "м'яку силу", будуючи зв'язки з країнами, що розвиваються.

Він наголосив, що Захід більше не може очікувати від великих світових держав автоматичного дотримання прийнятих міжнародних норм.

"В результаті дій Путіна ми не можемо покладатися на те, що китайське керівництво буде поводитися так, як ми вважаємо раціональним", - додав Блер.

Він зазначив агресивну конкуренцію Китаю за вплив.

"Не зрозумійте мене неправильно. Я не кажу, що в найближчій перспективі Китай спробує захопити Тайвань силою. Але ми не можемо засновувати нашу політику на впевненості, що це не так. І навіть якщо залишити осторонь Тайвань, реальність полягає в тому, що Китай під керівництвом Сі конкурує за вплив і робить це агресивно" - сказав екс-прем'єр Британії.

На думку Блера, найбільша геополітична зміна цього століття відбудеться в Китаї, а не в Росії. У зв'язку з цим він закликав до стратегії протидії збільшенню могутності країни.

"Світ буде, щонайменше, біполярним і, можливо, багатополярним. Вперше в сучасній історії Схід може бути на рівних із Заходом", - резюмував екс-прем'єр Британії.

Як раніше писали ЗМІ, китайські компанії продають РФ товари, необхідні для продовження війни в Україні.

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