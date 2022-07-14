Китай планує скасувати майже дворічну заборону на вугілля з Австралії. Таким чином Пекін хоче запобігти енергетичній кризі, викликаній санкціями проти Росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
У Китаї побоюються конкуренції на вугілля, коли санкції Заходу проти енергетики РФ повністю набудуть чинності. Щоб уникнути перебоїв в подачі електроенергії, Пекін хоче збільшити поставки вугілля з інших країн.
За даними ЗМІ, одним з пунктів антикризового плану є відновлення імпорту вугілля з Австралії. Зазначається, що представник МЗС Китаю Ван Веньбін підтвердив, що країни готові відновити торговельні відносини.
Чому Китай не купував австралійське вугілля
Як відомо, Австралія є одним з головних постачальників вугілля в світі. Китай, який раніше був найбільшим споживачем австралійського вугілля, ввів неофіційну заборону в кінці 2020 року.
Це сталося через загострення воєнних дій між Канберрою та Пекіном. Крім цього, Австралія заблокувала будівництво мобільних 5G-мереж компанією Huawei. Варто додати, що заборона стосувалася не тільки вугілля, а й інших товарів, таких як продукти харчування і алкоголь.
Як раніше повідомляв УНІАН, після п'яти місяців повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Німеччина заявила, що повністю припинить закуповувати у РФ нафту і вугілля.