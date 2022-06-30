Він пригрозив, що якщо країни не виконають поставлену умову, то парламент Туреччини не буде ратифікувати вступ скандинавських країн до Альянсу.

Туреччина погодиться ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО тільки в разі, якщо скандинавські країни виконають висунуті їм вимоги.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО в Мадриді, передає Анадолу.

"Це (процес вступу країн, - ред.) - тривалий процес, ми будемо дотримуватися виконання гарантій і зобов'язань перед нами", - заявив Ердоган.

"Якщо заявка скандинавських країн не буде схвалена парламентом Туреччини - процес прийняття в НАТО не завершиться. Тому Фінляндії та Швеції потрібно виконати зобов'язання. Ці країни повинні закрити двері для терористів... Якщо ці слова не будуть виконані, то нехай не ображаються. Ми зробимо відповідні кроки... і питання не буде обговорюватися в турецькому парламенті", - сказав турецький президент.

Як повідомляв УНІАН, перед самітом у Мадриді Туреччина заявила, що не блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Сторони домовилися підписати відповідний меморандум. У той же час Туреччина заявила, що планує висунути нові вимоги до цих країн.

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