Нинішня чисельність Сил швидкого реагування НАТО у 40 тисяч військових до наступного року має бути збільшена до понад 300 тисяч військових.

План Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зі збільшення Сил швидкого реагування до 300 тис. підготують до наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Мадриді під час саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

Зокрема, нинішня чисельність Сил швидкого реагування НАТО у 40 тисяч військових до наступного року має бути збільшена до понад 300 тисяч військових.

За його словами, це буде поєднання сил, особливо для розміщення на східних рубежах Альянсу.

При цьому, більшість військових цих сил буде базуватися у своїх рідних країнах. "Вони тепер будуть реорганізовані, аби бути придатними до операцій НАТО і оборонного планування НАТО, а також бути у розпорядженні командирів НАТО", - сказав Столтенберг.

Також, за його словами, буде підвищена бойова готовність цих сил.

Як зазначив Столтенберг, планується, що одна частина цих військ буде готовою до операцій впродовж 10 днів, а інша - впродовж 30.

"Ми продовжимо працювати над цим. План полягає у тому, щоб це запрацювало до наступного року", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, лідери Альянсу у новій Стратегічній концепції визнали, що Росія становить пряму загрозу безпеці Альянсу, оскільки прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.

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