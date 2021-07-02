Країни стурбовані значним зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону та мігрантів.

Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex відправило місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їх кордонів з Білоруссю.

Таким чином агентство відреагувало на запит, що надійшов у червні від цих двох країн, пише "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Frontex. Литва і Латвія стурбовані значним зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону з боку Білорусі за останні тижні.

"Прикордонники підтримуватимуть Латвію і Литву в нагляді за кордоном та інших функціях управління кордоном. Операція починається з розгортання 10 співробітників з патрульними авто, чисельність яких поступово збільшуватиметься", - зазначили в агентстві.

У червні 2021 року на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви спіймали понад 400 осіб. Це вшестеро більше за загальну кількість схожих спроб у 2020-му.

Читайте такожЛитва зводить табір для біженців з БілорусіУ Латвії не спостерігалося такого стрімкого зростання кількості незаконних перетинів кордону, однак, діючи на випередження, країна також вирішила звернутися до Frontex.

Потік мігрантів з Білорусі

За словами президента Литви Ґітанаса Науседи, мігранти, які нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії.

"Ми дуже стурбовані ситуацією на кордоні з Білоруссю. Проблема міграції стає серйозною - не лише для Литви, а й для всього ЄС, тому що переправлення мігрантів через кордон з ЄС стало офіційною позицією Білорусі. Кількість мігрантів напрочуд зросла за останні місяці, і ми повинні розв'язати це питання", - заявляв Науседа перед червневим самітом лідерів ЄС.

Наприкінці травня Олександр Лукашенко говорив, що досі Мінськ зупиняв наркотики та мігрантів на кордоні з Литвою, однак після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і запровадження нових санкцій робити цього більше не буде.

У червні міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявляла, що за нинішнім припливом мігрантів до країн Балтії стоять білоруські чиновники. За її словами, це "добре організований" план Мінська, а мігранти платять до 15 тисяч доларів за перевезення через кордон.

У зв'язку зі збільшенням кількості мігрантів влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова