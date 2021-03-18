Закон набере чинності протягом трьох місяців.

В Іспанії 18 березня легалізували евтаназію.

Читайте такожОпубліковані найкращі знімки конкурсу World Photography AwardsПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Конгрес депутатів, 202 голосами "за", 141 "проти" та двома "утримались", схвалив відповідний закон. Він набере чинності протягом трьох місяців.

Щоб просити про евтаназію, особа повинна "страждати важкою та невиліковною хворобою або серйозним, хронічним та недієздатним станом", що спричиняє "нестерпні страждання".

Закон регулює як саму евтаназію - "безпосереднє введення речовини пацієнту компетентним медичним працівником", так і те, що називають самогубством із медичною допомогою - "рецепт або надання медпрацівником пацієнту речовини, щоб він міг самостійно вводити її, щоб спричинити власну смерть".

Іспанія стане четвертою країною в Європі, яка дозволила проведення евтаназії. Її вже легалізували у Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах.

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Автор: Людмила Жерновська