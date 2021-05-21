Художник JR зробив пам'ятку частиною своєї нової інсталяції.

У Парижі біля Ейфелевої вежі створили оптичну ілюзію того, що пам'ятка стоїть над скелястим проваллям.

Автор інсталяції - відомий анонімний художник, який використовує псевдонім JR, повідомляє Reuters.

Він розташував на еспланаді з видом на вежу зображення ущелини та основи вежі так, щоб коли людина стоїть у потрібному місці, здавалося, ніби вежі на передньому і на задньому планах зливаються, створюючи єдиний вид.

Перехожі зазначають, що ілюзія виглядає дуже реалістично.

Серед інших знаменитих проектів JR - інсталяція з гігантським зображенням дитини біля стіни на кордоні між США і Мексикою, а також оптична ілюзія, що створює враження, ніби у дворі Лувру в Парижі утворилася прірва.

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Переклад: Катерина Комолова