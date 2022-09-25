В аеропорт Жешува кілька разів на тиждень прилітає літак, облаштований для перевезення хворих українців до європейських клінік.

У Польщі в місті Жешув у вересні запрацював новий медичний хаб для евакуації поранених українських бійців та цивільних.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю порталу BBC.

"Я була на хабі, де відбувається медична евакуація, зустрічалася з нашими пораненими бійцями, які сьогодні відлетіли до Швеції на лікування, бачила діток, які полетіли на лікування, зокрема, на трансплантацію органів. Цей медичний хаб запрацював у вересні. В аеропорт Жешува кілька разів на тиждень прилітає літак, облаштований для перевезення хворих. Українців везуть на лікування до європейських клінік", - зазначила вона.

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Верещук додала, що Польша візьметься за відбудову зруйнованих міст у Харківській області.

"Нам потрібно зрозуміти, що саме вони збираються відбудовувати, які для цього фонди будуть залучені, яка співпраця щодо співфінансування потрібна. Все це ми розклали по поличках, бо коли ми зустрічаємося - набагато швидше все відбувається і якісніше", - розповіла міністр, коментуючи зустріч з польськими колегами.

Верещук заявила, що обговорювалось також питання великих черг на українсько-польському кордоні. На її думку, незабором будуть результати переговір.

"Страждають люди, страждають підприємці, вони пишуть листи та скарги. Українські перевізники простоюють у черзі ледь не 10 днів, щоб перевезти вантаж. Черга на кордоні сягає кількох кілометрів. Річ у тім, що з початком повномасштабного вторгнення Росії кордон з Польщею перетворився для України на основні експортні ворота", - підсумувала вона.

Допомога від Польщі Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв польському Жешуву почесну відзнаку "Місто-рятівник".

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, у перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації влада Польщі пообіцяла Україні підтримувати її до кінця війни.

Станом на кінець серпня Польща вже надала Україні допомогу на суму понад 10 мільярдів злотих (€2,1 мільярда). Водночас вартість переданої зброї становить близько 7 мільярдів злотих (€1,47 мільярда).

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