Шведський Gripen як запасний варіант: Європа шукає вихід із кризи програми FCAS

Якщо ще нещодавно можливий союз Франції та Швеції у сфері бойової авіації здавався малоймовірним, то зараз такий сценарій вже не видається фантастичним.

Швеція несподівано може виявитися одним із ключових учасників розробки європейського винищувача нового покоління. Після кризи навколо програми FCAS інтерес до співпраці з компанією Saab виявляють не тільки в Німеччині, але й у Франції. Про це повідомляє видання Les Echos з посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше Швецію вже називали своєрідним "запасним аеродромом" для Німеччини на випадок остаточного провалу програми FCAS. Однак тепер з'ясувалося, що подібний варіант розглядає і французька сторона.

За даними джерел, в останні роки оборонна співпраця між Парижем і Стокгольмом помітно посилилася. Додатковим фактором може стати схожа структура власності Saab і Dassault Aviation, де контроль над компаніями зберігають впливові сім'ї.

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Якщо ще недавно можливий союз Франції та Швеції в галузі бойової авіації виглядав малоймовірним, то зараз такий сценарій вже не здається фантастичним.

При цьому французька Dassault Aviation традиційно підкреслювала, що володіє всіма необхідними технологіями для самостійної розробки сучасних бойових літаків. Як доказ компанія наводить програму Rafale, реалізовану без залучення іноземних партнерів.

Водночас протягом останнього року шведська Saab і німецька Airbus проводили консультації щодо потенційної співпраці у створенні як пілотованого винищувача, так і безпілотних платформ нового покоління.

На перший погляд, партнерство Німеччини та Швеції виглядає логічним завдяки спільним оборонним проєктам і схожим підходам. Однак ані Берлін, ані Стокгольм сьогодні не мають можливостей для самостійної розробки сучасного авіаційного двигуна.

Франція, навпаки, володіє всіма необхідними технологіями, але може зіткнутися з фінансовими труднощами при реалізації такого масштабного проєкту самотужки. Крім того, обмеження виробничих потужностей здатні істотно затягнути терміни створення нового літака.

Одним із варіантів вирішення проблеми могло б стати залучення Індії. Однак у такому випадку французькій стороні, ймовірно, довелося б ділитися значною частиною власних розробок.

Саме тому співпраця зі Швецією виглядає привабливим варіантом. Saab має багатий досвід проектування та виробництва винищувачів, а оборонні зв’язки між країнами продовжують зміцнюватися. Так, Франція закуповує літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab GlobalEye, а Швеція виявляє інтерес до французьких фрегатів FDI.

Поки що мова йде лише про попередні переговори та неофіційні обговорення. У Saab уникають конкретики і лише заявляють, що відкриті для різних форм співпраці.

При цьому багато чого залежатиме від політичних рішень. Саме прагнення Dassault Aviation зберегти провідну роль у розробці та виробництві майбутнього літака раніше стало однією з причин конфліктів навколо FCAS і фактично поставило проект під загрозу.

Додатковою складністю залишаються розбіжності у вимогах до перспективного винищувача. Франція, Німеччина та Швеція мають різні погляди на те, яким має бути бойовий літак майбутнього. Хоча компроміси можливі, попередній досвід показує, що досягти їх буває вкрай непросто.

Європейські оборонні проекти

Напередодні німецьке видання Tagesspiegel повідомляло, що спільна європейська програма створення винищувача шостого покоління FCAS фактично припинена після майже дев'яти років розробки. При цьому нинішня ситуація виявилася навіть складнішою, ніж історія розколу навколо Eurofighter Typhoon і Rafale у 1980-х роках. Рішення відмовитися від подальшої реалізації проєкту ухвалили президент Франції та канцлер Німеччини.

Раніше німецька компанія Quantum Systems представила на авіасалоні ILA в Берліні багатофункціональну авіаційну платформу Pulse P19. Зовні представлений літак частково нагадує винищувачі Другої світової війни, але з однією істотною відмінністю – може використовуватися в безпілотному режимі.

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