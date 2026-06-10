Гроші на пенсії і соцвиплати: Україна отримала нову допомогу від Швеції

Кошти надано в межах проєкту PEACE in Ukraine.

До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантію Уряду Королівства Швеція.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що надходження спрямують на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій.

Вона нагадала, що проєкт PEACE in Ukraine було започатковано чотири роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53,5 мільярда доларів.

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Міжнародна допомога Україні - останні новини

8 червня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility на суму 2,8 мільярда євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро.

У квітні Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів (біля 2 млрд доларів США) стерлінгів Україна отримала в березні та квітні 2025 року.

Наприкінці квітня уряд Німеччини затвердив основні орієнтири бюджету на 2027 рік, які передбачають подальшу допомогу Україні в розмірі 11,6 мільярда євро у 2027 році та по 8,5 млрд євро щороку впродовж 2028–2030 років. Водночас у Берліні допускають, що ці суми можуть змінюватися залежно від потреб Києва.

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