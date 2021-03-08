Соцмережа позначила їх як помилкові.

Facebook заблокував статті ТАСС і РБК про затримання у Воронежі нібито прихильників української молодіжної радикальної групи МКУ.

Читайте такожНімеччина запідозрила Росію в прагненні послабити НАТОПро це повідомляють самі російськийвидання.

Видання пишуть, що статті були написані на основі релізу ФСБ від 18 лютого.

Соцмережа позначила їх як помилкові.

«У ньому йшлося про те, що служба спільно з Міністерством внутрішніх справ і СК припинила у Воронежі діяльність прихильників української молодіжної радикальної групи МКУ, причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів і скоєння насильницьких злочинів. На сайті СК говорилося, що Воронезьке угруповання складалося з трьох осіб у віці 18, 19 і 33 років та інших невстановлених осіб», - пише РБК.

Facebook керувався висновком, що «багато російських засобів масової інформації» повідомили про нібито виявлене у Воронежі угрупування послідовників української неонацистської організації МКУ і стверджували, що в групу входили троє місцевих жителів: Роман Гребенщиков, Ілля Шмельов і Олександр Симонов.

У повідомленні Facebook вказується, що в самому прес-релізі СК не згадується про будь-які українські зв'язки затриманих.

«У Воронежі дійсно за звинуваченням в екстремізмі затримали трьох місцевих жителів, проте всі фігуранти справи - громадяни РФ були членами російської націоналістичної організації і ніякого відношення до України не мають», - йдеться в повідомленні експерта з перевірки фактів StopFake.

Роскомнагляд направив керівництву Facebook лист з вимогою відновити доступ до інформації.

«У листі наголошується, що дані дії адміністрації Facebook порушують ключові принципи вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї і є актом цензури», - повідомили в Роскомнагляді.

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Автор: УНІАН