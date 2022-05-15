Повномасштабне вторгнення Росії в Україну свідчить про те, що Кремль може напасти на незалежну сусідню країну.
Таку заяву зробив президент Фінляндії Саулі Нііністе, пояснюючи рішення країни подати заявку на членство в НАТО, передає CNN.
При цьому він висловив надію, що Путін не нападе на його країну.
"Хоча я і не вірю, що Росія може напасти на Фінляндію зараз або в майбутньому, але політичний ландшафт в Європі і світі не залишає місця для нейтральних країн", – заявив Нііністе.
Повідомляючи Путіну в телефонній розмові про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, Нііністе сказав, що був здивований спокійною реакцією президента РФ.
"Насправді сюрпризом було те, що він сприйняв це так спокійно... Але в політиці безпеки, особливо в розмові з Росією, ви повинні мати на увазі, що те, що він сказав, не означає, що ви не повинні бути напоготові. Але поки, здається, немає негайних проблем", - підсумував президент Фінляндії.
Як повідомляв УНІАН, Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити в НАТО.
Прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила, що вступ Фінляндії до НАТО став вимушеним кроком у відповідь на вторгнення РФ в Україну.