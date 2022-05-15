При цьому фінський президент висловив надію, що Путін не нападе на його країну.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну свідчить про те, що Кремль може напасти на незалежну сусідню країну.

Таку заяву зробив президент Фінляндії Саулі Нііністе, пояснюючи рішення країни подати заявку на членство в НАТО, передає CNN.

При цьому він висловив надію, що Путін не нападе на його країну.

"Хоча я і не вірю, що Росія може напасти на Фінляндію зараз або в майбутньому, але політичний ландшафт в Європі і світі не залишає місця для нейтральних країн", – заявив Нііністе.

Повідомляючи Путіну в телефонній розмові про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, Нііністе сказав, що був здивований спокійною реакцією президента РФ.

"Насправді сюрпризом було те, що він сприйняв це так спокійно... Але в політиці безпеки, особливо в розмові з Росією, ви повинні мати на увазі, що те, що він сказав, не означає, що ви не повинні бути напоготові. Але поки, здається, немає негайних проблем", - підсумував президент Фінляндії.

Як повідомляв УНІАН, Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити в НАТО.

Прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила, що вступ Фінляндії до НАТО став вимушеним кроком у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

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