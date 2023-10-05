Цього місяця в Стамбулі пройде зустріч для обговорення Формули миру Зеленського.

Пізніше цього місяця має відбутися третя міжнародна зустріч для досягнення миру в Україні – аналогічна до тієї, що пройшла в Джидді, Саудівська Аравія у серпні.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, захід прийматиме Туреччина. На порядку денному – мирний план українського президента Володимира Зеленського з 10 пунктів, що передбачає повне виведення російських військ з України. Також обговорюватимуть плани Києва провести глобальний саміт щодо пропозицій зі встановлення миру пізніше цього року.

Очікується, що у зустрічі в Стамбулі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, у тому числі представники США. Водночас зазначають, що Білий дім поки не визначив, хто саме братиме участь.

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Організатори також зустрічі прагнуть, аби Китай взяв участь у цьому раунді обговорень, але поки невідомо, чи Пекін надішле свого представника, кажуть джерела видання. Росію, як і минулого разу, не запрошено. Попередні зустрічі країна-агресор засудила як нелегітимні.

Переговори про мир в Україні - це треба знати

Зустріч в Туреччині – вже третій подібний захід для обговорення врегулювання війни в Україні. В червні подібні заходи проводила Данія, в серпні – Саудівська Аравія.

Уряд Саудівської Аравії запросив представників приблизно 40 країн. До переговорів були залучені радники з національної безпеки та дипломати з України, кількох ключових країн-союзників Києва, представники країн "Великої двадцятки" (зокрема, Індії, Бразилії та Китаю, які не засуджують російське вторгнення).

В ОПУ наголошували, що на зустрічі Україна прагнула затвердження її учасниками формулювання десяти пунктів з Формули миру. Після зустрічі в Офісі президента України опублікували документ, у якому представлено філософію Формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським.

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