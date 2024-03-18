У Франції окремо засудили голосування на окупованих територіях України.

Франція не визнає так звані вибори президента РФ, які закінчилися вчора, і засуджує числені порушення міжнародного права і принципів чесного виборчого процесу. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції.

"Виборчий процес у Росії проходив на тлі посилення тиску на громадянське суспільство та будь-які форми опозиції режиму, дедалі більшого обмеження свободи слова та заборони діяльності незалежних ЗМІ", – йдеться у заяві.

У французькому МЗС наголосили, що опозиціонер Олексій Навальний помер незадовго до цих виборів "через посилення умов його утримання російською владою", а кандидатів, які виступали проти війни в Україні, не допустили до участі у виборах.

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"Міжнародні стандарти щодо рівного доступу кандидатів до ЗМІ під час кампанії не дотримані. Знову умови для вільних, плюралістичних і демократичних виборів не були виконані", – заявили в МЗС.

Зазначається, що Росія не допустила на вибори незалежних спостерігачів від ОБСЄ. Кричущим порушенням міжнародного права також стало проведення російських виборів на окупованих територіях України, Грузії та Молдови.

"Франція не визнає і ніколи не визнає проведення цих так званих "виборів" та їх результати", – йдеться у заяві

Вибори президента РФ: останні новини

Як писав УНІАН, російський Центрвиборчком менше ніж за добу закінчив підрахунок голосів на "виборах президента". За результатами опрацювання 100% протоколів, переможцем цілком очікувано був названий диктатор Володимир Путін.

Коментуючи російські "вибори", міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що волевиявлення не було справжнім. За її словами, це були "вибори без вибору". Спікер німецького МЗС повідомив, що в його відомстві Путіна не будуть називати "президентом".

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