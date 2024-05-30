Генсек Альянсу закличе союзників подвоїти допомогу Україні.

Глава НАТО Йенс Столтенберг має намір попросити союзників щорічно виділяти близько 40 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на представників уряду Німеччини та інших країн-членів Альянсу.

Видання зазначає, що нині зростають сумніви щодо спроможності України стримати РФ у війні на виснаження. Своїми планами щодо збільшення військової допомоги Альянс хоче надіслати сигнал правителю Росії Путіну.

"Щоб підтримати Україну в її оборонній битві проти Росії, НАТО хоче пообіцяти значно більшу військову допомогу, ніж було відомо раніше. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, підтримка з боку держав-членів має становити 40 мільярдів доларів на рік", - пише ЗМІ. Відео дня

Журналісти нагадують, що наразі Столтенберг публічно назвав лише значно нижчу цифру: 100 мільярдів доларів за п’ять років, тобто 20 мільярдів доларів на рік. Водночас джерела стверджують, що це "лише нижня межа, фактично потрібна вдвічі більша сума".

"Пропозиція буде обговорюватися на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в цей четвер і п'ятницю в Празі, підтвердили дипломати. Однак рішення очікується лише на саміті глав держав і урядів у Вашингтоні в липні, де також має відзначатися 75-річчя Альянсу", - йдеться у статті.

Співпраця України і НАТО - останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО у Вашингтоні. За його словами, на липневому саміті Альянсу лідери зроблять подальші кроки для інвестування у безпеку, зміцнення зв'язків з партнерами та посилення підтримки України.

Також УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати Америки та Німеччина застерегли Зеленського перед самітом НАТО. Вони просять президента України не закликати встановити чіткі терміни вступу України до Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: