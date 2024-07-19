Його визнали винним у шпигунстві.

У Росії засудили до 16 років суворого режиму журналіста американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича.

За версією прокуратури, журналіст у березні минулого року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства АТ "НПК "Уралвагонзавод". Він нібито робив це за завданням Центрального розвідувального управління США.

У РФ максимальне покарання за шпигунство - 20 років позбавлення волі. Як пише BBC, прокуратура запросила для 32-річного Гершковича 18 років, Свердловський обласний суд засудив його до 16 років колонії.

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Справа Гершковича

Наприкінці березня минулого року Федеральна служба безпеки РФ заявила про арешт у Єкатеринбурзі американського журналіста, який нібито збирав секретні відомості про підприємство військово-промислового комплексу.

Відомо, що Гершкович працював у Росії з 2017 року. Повідомлялося, що перед арештом він цікавився ставленням російського суспільства до вербування в приватну військову компанію "Вагнер".

Редакція газети The Wall Street Journal тоді закликала адміністрацію президента вислати посла РФ і всіх російських журналістів зі Сполучених Штатів Америки. Також вони критикували здатність США захистити своїх громадян.

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