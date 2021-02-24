Колишня держсекретар США Гілларі Клінтон збирається написати книгу.
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Прихильниця детективних романів напише книгу у співавторстві з відомою письменницею Луїзою Пенні.
Художній твір буде називатися "State of Terror".
У центрі роману - нещодавно призначений держсекретар, який намагається запобігти хвилі терористичних атак.
Книга повинна з'явитися в книжкових магазинах 12 жовтня.
Відзначається, що раніше Клінтон написала кілька науково-популярних книг, включаючи мемуари "Жива історія", "Важкий вибір" і "Що сталося", присвячену її участі в президентських перегонах.
Луїза Пенні - канадська письменниця в жанрі детектив, відома завдяки серії романів "Старший інспектор Гамаш" про поліцію Квебека. Її романи перекладені на 22 мови.
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