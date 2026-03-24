В Литві на кордоні з Білоруссю впав та вибухнув безпілотник

На місці падіння безпілотника було знайдено двигун, який використовують у деяких дронах.

В ніч проти понеділка, 23 березня, у прикордонному районі Литві - селі Лавісас Варенського району Литви, що на кордоні з Білоруссю, впав та вибухнув невідомий безпілотник, повідомляє LRT.

Видання зазначає, що дрон, ймовірно, впав та вибухнув поблизу озера. Представник армії Литви, майор Гінтаутас Чюніс розповів, що поки що триває збір уламків об'єкта.

Додається, що про те, що саме за об'єкт впав в Литві, офіційно можна буде говорити лише після завершення розслідування. Однак, вже зараз можна припустити, що це міг бути безпілотник.

Зокрема, на це вказує вирва на місці удару. Примітно, що також було знайдено двигун, який використовують у деяких дронах. За словами майора литовської армії, вибухових речовин не знайдено, але це не означає, що їх не було.

На відео, яке було зняте вночі, чути звук летючого об'єкта, вибух і зображення уламків, що палають. Згідно з даними камер спостереження, інцидент стався о 03:04 23 березня. Як розповіли місцеві жителі, вони дійсно в цей час чули звуки, схожі на проліт безпілотника, а потім вибух.

Волонтер та експерт з безпілотників Арунас Кумпіс, який, як зазначається, воював в Україні, розповів виданню, що звук дуже схожий на безпілотник типу Shahed.

Примітно, що в литовській армії зазначили, що радари, які спостерігають за небом, не фіксували об'єктів, які могли б проникнути в повітряний простір країни.

"Якщо справді підтвердиться, що це був дрон, який проник [у повітряний простір], але не був зафіксований засобами спостереження повітряного простору, то це, безумовно, буде питанням, яке потрібно буде розв’язати. Те, що бачить радар і чого він не бачить, чому він це бачить або не бачить – це окрема тема, яка є досить чутливою, і, звичайно, цю інформацію дуже хоче побачити наш ворог, тому ми не будемо вдаватися в подробиці. Безумовно, ми хотіли б бачити все, що летить, але не всі засоби дозволяють це", - розповів представник армії.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розповів про плани Росії розгорнути наземні станції управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і на чотирьох станціях на території Білорусі. Зеленський заявив, що країна буде відповідно реагувати та доручив проінформувати партнерів та представників медіа щодо даних, які можна відкрити. Президент України додав, що є докази того, що Росія надає розвідувальну інформацію владі Ірану.

Також ми писали, що в Чехії поліція та оборонне підприємство, яке виготовляє дрони для України, розслідують обставини пожежі на заводі в місті Пардубіце на предмет можливого російського сліду. В поліції Чехії припускають, що цей інцидент був спланований, оскільки чеські ЗМІ отримали електронні листи від групи, яка взяла на себе відповідальність за пожежу. Зазначається, що хоча відповідальність на себе взяла антиізраїльська група, в поліції Чехії розглядають й інші версії, зокрема, можливий зв'язок з Росією.

