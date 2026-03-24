У Литві впав український безпілотник, який летів атакувати Приморськ: як це оцінила влада

Безпілотник збився в курсу, вірогідно, внаслідок протидії засобів РЕБ, та залетів на 20 км вглиб Литви.

Військовий безпілотник, який розбився в Литві, був українським. Він був спрямований на атаку експорту російської нафти, але збився з курсу, заявила прем'єр-міністерка Інга Ругінене на прес-конференції у вівторок, пише Reuters.

"Це не місцевий інцидент, це частина ширшої картини безпеки. Російська агресія проти України створює додаткові ризики для всього регіону", – заявила Ругінене.

Зазначається, що Збройні сили Литви заявили в понеділок, що безпілотник увійшов у повітряний простір країни та впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

В уряді Литви заявили, що він був частиною української атаки на Приморський нафтоналивний термінал, один з двох основних експортних об'єктів на узбережжі Балтійського моря Росії, які були атаковані приблизно в один і той же час.

Журналісти нагадали, що Литва є переконаним прихильником України у війні з Росією. Минулого року Литва, як один з членів НАТО, звернулася до Альянсу з проханням про збільшення потужностей протиповітряної оборони після того, як військові дрони з Білорусі двічі приземлялися на її території у липні 2025 року.

Атака на Приморськ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, та в ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації.

Було уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., РФ). Через порт "Приморськ" щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу країна-агресор направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.

Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республіка Башкортостан, РФ). "Башнефть-Уфанефтехим" є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік. НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

