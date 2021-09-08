Міністр перебував на міжвідомчих навчаннях в Норильську.

Глава російського міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (МНС) Євген Зінічев загинув в ході навчань.

Офіційне повідомлення про загибель Зінчева опублікувала прес-служба МНС РФ.

"З сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев", - йдеться в повідомленні.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян розкрила подробиці загибелі міністра.

"Вони з оператором стояли на краю виступу. Оператор послизнувся і зірвався у воду. Очевидців було достатньо - ніхто не встиг навіть збагнути, що сталося, як Зінічев кинувся у воду та зірвався людиною і розбився об камінь, що виступав там", - написала вона в Telegram.

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Раніше повідомлялося про вибуху газу у дев'ятиповерховому житловому будинку в місті російському Ногінськ.

Жертвами вибуху стали щонайменше дві людини, кількість постраждалих зросла до 8.

Відомо, що постраждалі – дві дівчинки (5 і 10 років), чотири жінки у віці від 44 до 80 років, а також двоє чоловіків 40 і 60 років. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Автор: Дмитро Захаров