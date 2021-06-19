За попередніми даними, на складі, що загорівся, зберігалося 15 тонн вибухових речовин.

У центрі Москви на Лужнецькій набережній на складах сталася пожежа, яка призвела до детонації піротехніки, що там зберігалася.

Повідомлення про загоряння надійшло 19 червня о 17:36 за місцевим часом, розповіли в МНС Росії.

До гасіння пожежі залучено авіацію, зокрема, три вертольоти Ка-32. Також до місця пожежі направили пожежний катер. О 19:15 пожежу було локалізовано на площі 500 кв. м.

Як передає РБК, над будівлею піднялися клуби диму, були чутні звуки зарядів, що розривалися.

За попередніми даними, на складі зберігалося 15 тонн вибухових речовин.

"На пожежі в Москві постраждали 4 людини: один пожежний госпіталізований, двом пожежникам і одному співробітнику складу медична допомога надана амбулаторно", - повідомили в МНС РФ.

Постраждалі отримали невеликі травми, повідомив заступник мера Москви Петро Бірюков.

Станом на 21:29 пожежу на складі з піротехнікою на Лужнецькій набережній в центрі Москви повністю загасили.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах, причиною пожежі на складі піротехніки в центрі Москви стало замикання електромережі.

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Автор: Олександр Топчій