На кадрах можна бачити, що дитина сидить серед уламків стіни та меблів біля краю бетонної плити.

Після вибуху в житловому будинку у місті Ногінськ Московської області РФ рятувальники забрали з руїн дівчинку, яка сиділа на краю бетонного перекриття.

Відео порятунку дитини оприлюднено в Telegram-каналі "Лентач". На ньому можна бачити, що дитина сидить серед уламків стіни і меблів біля краю плити, імовірно на висоті третього поверху.

Раніше повідомлялося про вибух газу в дев'ятиповерховому житловому будинку в місті Ногінськ.

Жертвами вибуху стали щонайменше дві людини, кількість постраждалих зросла до 8.

Читайте такожУ Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату

Відомо, що постраждалі – дві дівчинки (5 і 10 років), чотири жінки у віці від 44 до 80 років, а також двоє чоловіків 40 і 60 років. Рятувальники продовжують розбирати завали.

За однією з версій, причиною вибуху могло стати використання газу для опалення квартири. Зазначається, що центральне опалення в будинку вночі не працювало, і жителі могли включити для зігріву газову плиту. Вогонь згас, приміщення наповнилося газом, що в підсумку і могло призвести до вибуху.

Автор: Дмитро Захаров