Остін зустрінеться з ізраїльськими лідерами, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці Ізраїлю.

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль. Візит відбудеться у п'ятницю, 13 жовтня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті Пентагону. Зазначається, що Остін зустрінеться з ізраїльськими лідерами, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці Ізраїлю після суботнього нападу на країну бойовиків угруповання ХАМАС.

Очікується, що Остін зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галлантом і членами ізраїльського військового кабінету, щоб обговорити оперативне планування і цілі Ізраїлю, а також потреби в допомозі в галузі безпеки.

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"Це посилає абсолютно чіткий сигнал про глибину прихильності США безпеці Ізраїлю. Що абсолютно ясно, так це прихильність цієї адміністрації і нашого уряду підтримці ізраїльського народу в його роботі з відновлення безпеки свого народу", – сказав високопоставлений представник Пентагону.

Війна в Ізраїлі: реакція США

Після того, як 7 жовтня 2023 року Ізраїль піддався масованому обстрілу з боку сектора Гази з подальшим проникненням бойовиків ХАМАС в прикордонні населені пункти, що супроводжувалося жорстокими вбивствами населення, в США засудили атаку. Вашингтон висловив прихильність безпеці Ізраїлю і пообіцяв надати країні необхідну підтримку.

У Середземне море відправили найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford та крейсер класу Ticonderoga USS Normandy разом з кількома есмінцями. Також американська сторона поставила Ізраїлю снаряди для системи "Залізний купол".

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