Деталі у Білому домі розкривати не стали.

Президент США Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування, включно з виділенням коштів для України та Ізраїлю.

Як пише Reuters, про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр. При цьому вона не стала розкривати інших деталей.

Джерело агентства, знайоме з цим питанням раніше повідомило, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка вже 20 місяців бореться російськими окупантами.

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"Деякі республіканці заявили, що будуть чинити опір спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. Будь-який захід щодо фінансування має бути схвалений Сенатом США, очолюваним колегами Байдена, демократами, і контрольованою республіканцями Палатою представників, яка зіткнулася з кризою лідерства, що не дозволяє їй схвалити будь-які заходи", – наголосили журналісти.

Допомога Україні від США: останні новини

Сполучені Штати є одним із найбільших донорів допомоги Україні. Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ Вашингтон надава військової підтримки на понад 40 млрд доларів.

Нещодавно Штати оголосили про надання нового пакету допомоги вартістю 200 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, ракети протиповітряної оборони AIM-9M, ракети для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм та інше обладнання.

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