Цей штраф становить 20 децильйонів доларів.

У Росії вимагають від однієї з найбільших технологічних компаній світу Google неймовірну суму грошей у розмірі 2 ундецильйони рублів (36 нулів). Зокрема про це стало відомо після того, як компанія відмовилася платити штрафи, які накопичуються через блокування проросійських каналів на YouTube, пише CNN.

"Практично невимовний штраф становить 20 децильйонів доларів - або близько 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів. Це значно перевищує розмір світової економіки", - наголосили у виданні.

За інформацією Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт, який становить 110 трильйонів доларів, порівняно з цим має скромніший вигляд. Водночас ринкова вартість материнської компанії Google, Alphabet становить близько 2 трильйонів доларів.

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Своєю чергою російські ЗМІ повідомили, що суд РФ раніше зобов'язав Google відновити канали YouTube, серед яких є ті, що були заблоковані ще у 2022 році. У суді наголосили, якщо цього не буде зроблено, то звинувачення зростуть, а штрафи подвоюватимуться кожного тижня.

Коли журналісти запитали у речника Кремля Дмитра Пєскова про позов, він зазначив, що "навіть не може правильно вимовити цю цифру", проте наголосив, що така сума "наповнена символізмом". За його словами, Google "не повинен обмежувати дії наших мовників на своїй платформі".

Однак у Google вважають, що такі судові справи не матимуть негативний вплив на прибуток компанії.

"Цивільні судові рішення, які включають складні штрафи, були винесені проти нас у зв'язку зі спорами щодо закриття акаунтів, у тому числі акаунтів осіб, які потрапили під санкції. Ми не вважаємо, що ці поточні судові справи матимуть суттєвий негативний вплив (на прибуток)", - зазначили у компанії в коментарі для CNN.

Водночас голова Фонду розвитку цифрової економіки РФ Герман Клименко не виключає того, що компанія може самостійно відключити росіянам доступ до безплатних сервісів.

"Я не здивуюся, якщо Google нам у результаті просто заборонить користуватися безплатними сервісами, просто буде неможливо зайти і зареєструватися там", - сказав Клименко у коментарі для російських ЗМІ.

Санкційний тиск на Росію - останні новини

Раніше посол РФ в Індії Денис Аліпов заявив, що індійські банки не хочуть сприяти торгівлі з російськими компаніями, щоб не потрапити під санкції США. Він зазначив, що банки в Індії, які мають зв'язки з Америкою, "стурбовані вторинними санкціями США".

Також Велика Британія ввела нові санкції проти РФ через те, що країна-агресор застосовує проти України хімічну зброю. Йдеться про застосування російськими військовими на фронті речовини під назвою хлорпікрин, яка визнана хімічною зброєю Міжнародною організацією із заборони хімічної зброї.

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