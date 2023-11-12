Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зявила, що вступ Грузії, Молдови та України в ЄС має відбутися одночасно, і ніяк інакше.

Грузія розраховує стати членом Євросоюзу одночасно з Україною та Молдовою, попри те, що поки вона відстає в плані євроінтеграції.

Таку заяву в інтерв'ю французькому телеканалу LCI зробила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, зазначивши, що вступ трьох країн до ЄС має відбутися одночасно, і ніяк інакше.

Ведучий LCI припустив, що для Грузії вступ може бути ще довшою перспективою, на що Зурабішвілі відповіла: "Ні, я думаю, що це станеться одночасно. Відбудеться це в 2030, 2031 або 2029 році – я не знаю, але цей горизонт буде наступним "великим вибухом", як то кажуть, наступні учасники увійдуть приблизно разом. Ми тріо, Молдова, Україна та Грузія, і це тріо створене разом з нами", — сказала вона.

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Вступ України до ЄС

У лютому 2023 року повідомлялося про те, що Україна може стати членом Євросоюзу у 2029 році. Литовський політик, член Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив, що якщо переговори про вступ України до ЄС починаються в 2023 році, Україна цілком реально може стати членом Євросоюзу в 2029 році. Тоді українці також зможуть взяти участь у виборах до Європарламенту.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель на початку жовтня припустив, що Україна може приєднатися до Європейського Союзу в 2030 році, якщо будуть виконані всі необхідні умови.

В ЄК прокоментували прогрес у виконанні рекомендацій для підготовки до вступу України до ЄС.

У травні 2023 року Єврокомісія вперше оцінила Україну як можливого члена ЄС. У Єврокомісії зазначили, що економіка України показала більшу витривалість до викликів, ніж від неї очікували.

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