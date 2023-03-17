Там зазначили, що Міжнародний кримінальний суд є незалежним від Секретаріату (ООН), тому така комунікація можлива.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гутерреш продовжить комунікацію та зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним, попри видачу ордера на його арешт.

Нагадаємо, що сьогодні Міжнародний суд Гааги офіційно заявив про можливу причетність російського диктатора та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової до депортації дітей з території України.

Як зазначив представник офісу генсека ООН Стефан Дюжаррік в рамках свого брифінгу, Міжнародний кримінальний суд не пов'язаний в юридичному полі з секретаріатом (ООН) в контексті подібних питань.

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"Ми дотримуємося позиції, що генеральний секретар буде говорити з тим, з ким йому потрібно поговорити, щоб вирішити питання, які стоять перед ним", - підкреслив він.

Також спікер Гутерреша неоднозначно відповів з приводу можливості подальшої участі Путіна в заходах ООН у разі, якщо вони будуть проводитися на території країн-підписантів Римського статуту (учасників МКС)

"Як я вже сказав, це рішення стосується всіх: генеральний секретар завжди буде говорити з тим, з ким йому потрібно говорити, щоб рухатися вперед", - зазначив він.

Лідеру РФ Володимиру Путіну "замовлено" в'їзд до 123 країн МКС

Нагадаємо, що на тлі рішення про видачу міжнародного ордера на арешт у Путіна можуть виникнути труднощі з поїздкою в 123 країни, які є підписантами так званого Римського статуту. Це договір, зобов'язання якого поширюються на всіх учасників Міжнародного кримінального суду Гааги.

Зокрема, у зв'язку з видачею міжнародного ордера з боку МКС Путіна можуть заарештувати на території будь-якої з вище згаданих країн.

Як сьогодні зазначив глава Мін'юсту Британії Домінік Рааб, російському диктатору буде важко проігнорувати цей факт.

Також секретар РНБО Олексій Данілов відзначив ще один наслідок цього рішення для Путіна - тепер до нього в "гості" навряд чи приїде Сі Цзіньпін.

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