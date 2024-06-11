Міру покарання йому мають призначити дещо пізніше.

Хантер Байден – син чинного президента США – за рішенням суду присяжних штату Делавер був визнаний винним у порушенні федеральних законів про володіння зброєю. Як пише Financial Times, це перший випадок в історії США, коли сина чи доньку президента було засуджено за скоєння злочину.

"Вердикт було винесено після тижневого судового розгляду, який розкрив агонію та дисфункцію сім’ї Байденів після того, як старший син президента та політичний спадкоємець Бо помер від раку мозку в 2015 році, і те, як ця трагедія спричинила низку малоймовірних подій за участю пістолета", – пише видання.

Під час слухань розкрилася інформація про романтичні стосунки Хантера із вдовою його померлого брата та про їхню боротьбу із залежністю від наркотиків.

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Звинувачення проти Хантера полягало в тому, що він збрехав про вживання наркотиків, коли 12 жовтня 2018 року купував револьвер Colt Cobra. Таким чином він порушив федеральне законодавство про зброю, адже на суді було доведено, що Хантер таки вживав наркотики, чому знайшлося багато свідчень.

Як зазначає FT, ця справа стала головним політичним болем для Білого дому на тлі млявої виборчої кампанії Джо Байдена. Але біда в тому, що на цьому проблеми не скінчилися. У вересні Хантер Байден має предстати перед судом у Каліфорнії за іншою справою.

Президент Джо Байден виступив із публічними заявами на підтримку Хантера, але запевнив, що не помилує сина.

Як пише CNN, в теорії Хантеру Байдену загрожує до 25 років тюремного ув'язнення і штраф у розмірі до $750 тис., однак максимальний термін вважається малоймовірним. Дату винесення вироку ще не призначено.

Що відомо про Хантера Байдена

Хантер Байден – молодший з двох синів Джо Байдена від першого шлюбу. Він народився 1970 року і пішов в юридичну справу.

На відміну від свого старшого брата Бо, якого вважали взірцевим сином впливового конгресмена Джо Байдена, Хантер систематично потрапляв у скандали і часто порушував закон, чим створював проблеми політичній кар’єрі батька.

Хантер фігурував в розслідуванні справи щодо кіпрської компанії Burisma, яка видобувала газ в Україні. Син майбутнього президента США входив до правління цієї компанії.

У 2019 році Дональд Трамп, який тоді був президентом США, намагався вмовити Володимира Зеленського поновити давно закрите розслідування по справі Burisma, щоб підірвати репутацію Байдена-старшого. Через це проти Трампа в США почали процедуру імпічменту, яку не змогли довести до кінця.

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