Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США "розчулився", наскільки класичною для режиму РФ є теперішня риторика Путіна.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі "розчулився" класичною риторикою режиму РФ, до якої Путін вдається, коментуючи антисемітські акції в Махачкалі.

Раніше диктатор знайшов "винних" у погромах у Дагестані, звинувативши в протестах США та їхніх "сателітів". Цю тему Путін коментував в рамках засідання 30 жовтня. За словами Кірбі, це досить "мило".

"Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи", - цитує "Голос Америки".

У своїй заяві Кірбі підкреслив, що Захід не має жодного відношення до подій у Махачкалі. За його словами, потрібно називати речі своїми іменами. Антисемітські акції у Дагестані - це прояв ненависті, фанатизму та залякуванням євреїв. "Порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", - вказав Кірбі.

Представник Білого дому вважає, що відповідні акції можна порівняти з єврейськими погромами кінця 19-го та початку 20-го століття. Те, що Путін не засуджує відповідне насилля, "промовисто" свідчить про його відношення до подій, підкреслив чиновник.

Він назвав путінські заяви про причетність Заходу та інших сторін до погромів в РФ "класичною риторикою" глави Кремля.

Путін звинуватив Захід та Україні у дагестанських погромах

Останніми днями в Дагестані вирують антиєврейські протести на тлі війни між Ізраїлем та терористами ХАМАС. 29 жовтня сотні людей влаштували погром в аеропорту Махачкали через приліт рейсу з Тель-Авіва.

30 жовтня, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Путін заявив, що Захід, зокрема США разом з Україною, намагаються "брехнею" та "психологічними провокаціями" дестабілізувати ситуацію в Росії. Також він заявив, що саме Вашингтон стоїть за "бійнею в Україні". Водночас під час своєї заяви Путін запам'ятався дивною "грою" зі своїм наручним годинником.

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