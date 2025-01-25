В Будапешті скаржаться на те, що змушені "платити за чужу війну".

Угорщина не буде блокувати європейські санкції проти Росії, якщо Україна та ЄС гарантують, що не перешкоджатимуть постачанню газу і нафти в цю країну. Про це у своєму Фейсбуку повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він зазначив, що у понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, на якому розглядатиметься питання санкцій проти Росії. За словами Сіярто, він вже виклав позицію Будапешта у розмові із верховним представником ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.

"Надалі це не може тривати так, що ми одночасно сплачуємо ціну за чужу війну та при цьому терпимо ризик для нашої енергетичної безпеки. Україна та/або Європейський Союз повинні надати гарантії, що в майбутньому жодним чином не перешкоджатимуть постачанню природного газу та нафти до Угорщини", – заявив Сіярто.

Відео дня

Угорський дипломат також підкреслив, що "не потрібно переконувати" Угорщину у необхідності продовжити санкції проти РФ, а замість цього треба "отримати гарантії від українців".

Угорщина блокує продовження санкцій проти РФ

Як писав УНІАН, Угорщина погрожує зірвати голосування за продовження терміну дії європейських санкцій проти РФ, вимагаючи від України відновити транзит російського газу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на ці погрози угорської сторони і натомість пообіцяв "наслідки" для Будапешта, якщо він справді заблокує європейські санкції проти РФ.

Джерела "Європейської правди" стверджують, що попри публічну риторику Орбана і його уряду, рішення про продовження європейських санкцій проти Росії буде ухвалено.

Вас також можуть зацікавити новини: