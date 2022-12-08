Проти прийому Болгарії та Румунії виступили Австрія та Нідерланди.

Рада міністрів внутрішніх справ і юстиції країн Євросоюзу знову відмовила Румунії та Болгарії в приєднанні до Шенгенської зони. У Шенген прийняли тільки одну нову країну - Хорватію.

Прийом Болгарії та Румунії заблокували Австрія та Нідерланди, передає Бі-бі-сі.

"Коли ми єдині, ми сильні. І, звичайно, в цьому питанні про Болгарію і Румунію ми виявилися не єдині. І це мене засмучує", - сказала після засідання міністрів член Єврокомісії Юльва Юханссон.

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Європейська комісія і Європейський парламент вже давно дійшли висновку, що обидві країни готові приєднатися до Шенгенської зони і відповідають необхідним формальним вимогам, в тому числі в тому, що стосується прикордонного контролю, захисту даних і візової політики.

Але Австрія і Нідерланди все-таки підозрюють, що прикордонники і чиновники двох південних країн все ще занадто схильні до корупції і будуть пропускати в Шенгенську зону нелегальних іммігрантів за гроші.

"Нам потрібно більше часу. На даний момент у нас в Австрії 75 тис. незареєстрованих нелегальних мігрантів - це означає, що вони перетнули зовнішній кордон ЄС і дісталися до Австрії. Спочатку потрібно вирішити цю проблему", - сказав канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Нехаммер закликав розробити план зміцнення європейських кордонів і попросив відкласти голосування по спільній заявці Болгарії та Румунії до серпня 2023 року.

Вступ до Шенгенської зони

Румунія і Болгарія намагаються вступити в Шенген з 2011 року - на кілька років довше Хорватії.

Румунія і Болгарія в 2011 подали заявку на вступ до Шенгенської зони. Тоді проти виступили Франція, Німеччина, Швеція, Нідерланди, Фінляндія та Бельгія. Вони вважали, що в цих двох південних країнах ще занадто сильні корупція і організована злочинність.

Однак цього року спочатку Еммануель Макрон, потім Олаф Шольц, а потім і інші противники розширення Шенгену змінили позиції.

У 2011 році Європарламент з великою перевагою схвалив Болгарську і румунську заявку на вступ до Шенгену. У жовтні 2022 року європейські парламентарії ухвалили нову, вже п'яту за рахунком резолюцію з пропозицією схвалити негайний прийом Болгарії та Румунії до Шенгену.

Але лише через кілька днів парламент Нідерландів прийняв власну резолюцію, яка закликає уряд накласти вето на ці заявки.

Що таке Шенген

Шенгенська угода дозволяє перетинати кордони країн-членів без паспорта та прикордонного контролю. В даний час в неї входять 26 країн, включаючи 22 держави ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія - в сумі це 420 млн громадян.

З країн Євросоюзу тільки Ірландія, яка багато десятиліть входить в т. зв. єдину зону пересування (Common Travel Area) з Великобританією, і Кіпр, який як і раніше розділений на північ і південь, не подали заявки на вступ до Шенгенської зони.

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