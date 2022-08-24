Євген Ройзман залишався чи не останнім відомим російським політиком, який виступав проти вторгнення в Україну і залишався на волі.

У РФ в Єкатеринбурзі затримали колишнього мера міста Євгена Ройзмана. За словами опозиційного політика, який жорстко виступав проти війни, на нього порушили кримінальну справу за статтею про "дискредитацію" армії.

Інформація про це 24 серпня зʼявилася в росЗМІ. Зазначається, що Ройзмана будуть судити через пост у Twitter та відео на YouTube, де він висловив свою думку щодо війни в Україні.

У поліції РФ це підтвердили. За цим обвинуваченням Ройзману може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. У "Фонді Ройзмана", його квартирі та музеї "Нев'янська ікона", що належить Ройзману, в Єкатеринбурзі проходять обшуки.

Хто такий Євген Ройзман

Ройзман народився 1962 року у Свердловську (Росія). Закінчив історичний факультет Уральського державного університету.

У 1990-х заснував фонд "Город без наркотиков" і керував центром реабілітації наркоманів у Єкатеринбурзі. У 2000-х розпочав політичну кар'єру.

Євген Ройзман - популярний у місті політик і не лише колишній глава Єкатеринбургу (2013-2018 роки), а й колишній депутат Держдуми (2003-2007 роки) входив до фракції "Справедлива Росія".

Також відомо, що Ройзман брав участь у несанкціонованих акціях у Москві та Єкатеринбурзі щодо справи опозиційного російського політика Олексія Навального, кілька разів був затриманий та отримував штрафи.

Що Ройзман говорив про Україну

Євген Ройзман залишався чи не останнім відомим російським політиком, який виступав проти вторгнення в Україну і залишався на волі.

У 2022 році Ройзмана вже тричі штрафували за дискредитацію ЗС РФ на загальну суму 150 тисяч рублів.

Водночас він мав виплатити 85 тисяч рублів за неповагу до влади. Цей штраф йому призначили за репліку в "Твіттері", звернуту до глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Лавров заявив, що так звана "спеціальна військова операція" проти України покликана покласти край "безоглядному курсу на повне домінування США". "І для цього ви вирішили свою країну об стіну у***** [знищити]?", - з використанням лайки задав Лаврову питання Ройзман.

З лідером "Справедливої Росії" Сергієм Мироновим єкатеринбурзький політик також жорстко сперечався в "Твіттері" з приводу війни та її наслідків, вживаючи такі вирази, як "зигувати".

Щодо аресту Ройзмана 24 серпня - інформатор російських журналістів у поліції запевнив, що Ройзман порушив закон, засудивши дії РФ. "Війна з Україною, страшна, безглузда і бездарна – найпідліша, ганебна та несправедлива війна в історії Росії", – написав колишній посадовець.

"Коли почали зливати розвіддані і говорити, що буде війна, - всі покрутили пальцем біля скроні і сказали: "Слухайте, вони ж там у Кремлі не зовсім збожеволіли. Не може бути такого, що вони там всі збожеволіли". І раптом виявилося, що може", – говорив екс-чиновник в одному з інтерв'ю.

Ройзман впевнений, що всі росіяни несуть колективну відповідальність за те, що відбувається зараз.

"Для прекрасної Росії майбутнього потрібні лише три позиції: вільні ЗМІ, незалежний суд і чесні вибори. Невже народ не зможе ці три позиції знайти і втримати? Якщо ми не збираємося звідси тікати, якщо ми не хочемо здаватися — це те, до чого є сенс прагнути", – підсумував він.

Ройзман відмовлявся залишати Росію після вторгнення. Він сам звертав увагу, що залишається на волі, незважаючи на переслідування противників війни, публікуючи фото з іншими опозиційними російськими політиками та діячами - Іллею Яшиним та Володимиром Кара-Мурзою (оголошений у Росії "іноагентом"), на яких порушили справу про "військові фейки".

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