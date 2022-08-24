Колишньому меру Єкатеринбурга закидають статтю за"публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ".

У РФ заарештували останнього політика, який публічно висловлював незгоду і висловлювався проти повномасштабної війни в Україні. 24 серпня спецназ затримав Євгенія Ройзмана - колишнього мера Єкатеринбурга.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, вранці 24 числа в під'їзд будинку опозиціонера увірвалися близько шести силовиків, вони піднялися до нього в квартиру. Ройзман відкрив двері спецназу, після чого ті заявили, що будуть проводити в його будинку обшук у рамках кримінальної справи. Потім адвокати екс-мера Єкатеринбурга підтвердили, що в квартирі політика проводять слідчі дії. Один з правозахисників також повідомляв, що силовики не пустили його до політика.

Обшуки також проходили у фонді Ройзмана і заснованому ним музеї Нев'янської ікони. Російські ЗМІ повідомляли, що з музею вилучають ікони, а в його фонді силовики хочуть вилучити документи. З квартири Ройзмана також винесли кілька пакетів з речами і комп'ютер.

Політика звинувачують у "дискредитації" російської армії. Він неодноразово висловлювався проти путінського режиму і засуджував повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Сам Ройзман, коли його виводили з квартири, сказав журналістам, що справу проти нього порушили "фактично за одну фразу". Повномасштабну війну в Україні РФ називає "спецоперацією", а політик відкрито називав її вторгненням. Екс-мер вважає, що з Єкатеринбурга його етапують до Москви.

За кримінальною статтею 280.3 КК РФ, яку російські силовики закидають Ройзману, політика вже тричі штрафували. Тепер же російська влада вирішила взяти опозиціонера під варту.

Ройзман багато разів висловлювався проти війни і відмовлявся їхати з РФ навіть під загрозою переслідування. Вчора він знову засудив путінський режим і зробив "репост" поста з критикою кривавого диктатора.

"Якби не Путін, в Росії вже був би 4й або 5й Президент, в Європу б ганяли за копійки без всяких віз, а змотатися з Москви на вихідні до Києва було б не складніше, ніж в Пітер або Казань. І ніяких політзеків, воєн, трупів і захоплених територій", - "репостнув" Ройзман в Twitter.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ще в 2016 році Ройзман, будучи мером Єкатеринбурга, відмовився називати вулицю ім'ям терориста "Мотороли".

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