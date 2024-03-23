У своїй заяві Держдеп США засудив тероризм і висловив солідарність із народом Росії.

Держдепартамент США поширив заяву держсекретаря Ентоні Блінкена у зв'язку з терактом, що стався в московському концертному залі "Крокус Сіті Хол".

"США рішуче засуджують смертоносний терористичний акт у Москві. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім'ям і близьким загиблих і всім, хто постраждав від цього огидного злочину. Ми засуджуємо тероризм у всіх його формах і солідарні з народом Росії, який сумує за загибеллю людей внаслідок цієї жахливої події", - йдеться в заяві Блінкена.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр також заявила, що США "рішуче засуджують мерзенний теракт" у "Крокус Сіті Холі", назвавши розстріл людей "жахливим". "Ми висловлюємо найглибші співчуття тим, хто втратив близьких, а також тим, хто був поранений або постраждав унаслідок цих безсовісних нападів на невинних цивільних осіб. ІДІЛ - спільний ворог-терорист, якого необхідно перемогти всюди", - висловила вона позицію Білого дому.

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Теракт у Москві: новини

Учора ввечері невідомі увірвалися в концертний зал "Крокус Сіті Хол" у Москві, де розстріляли людей і підпалили будівлю. За даними влади РФ, теракт забрав життя щонайменше 133 осіб.

Незважаючи на дані про центральноазіатське походження терористів, російські пропагандисти намагалася пов'язати їх з Україною. У ГУР назвали такі заяви нісенітницею.

Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський відреагував на теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Москві. "Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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