Демократи вимагають від Трампа публічно оголосити, що Маск піде у відставку.

Група демократів у Палаті представників США розпочала цілеспрямовану кампанію з усунення мільярдера Ілона Маска з адміністрації Дональда Трампа. Як пише Axios, Маска планують позбутися до 30 травня.

Зазначається, що демократи ґрунтуються на юридичній вимозі, згідно з якою спеціальні державні службовці - до яких належить і Ілон Маск - не повинні працювати довше 130 днів.

"Ми вимагаємо негайної публічної заяви від вашої адміністрації, в якій буде чітко вказано, що Маск піде у відставку і передасть усі повноваження щодо ухвалення рішень, як того вимагає закон, до 30 травня", - написали 77 демократів Палати представників у листі президенту Трампу.

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Вони також вказали, що Маску не буде дозволено повернутися як спеціальному державному службовцю протягом року "без відмови від своїх компаній, включно з Tesla і SpaceX".

Голова Прогресивної фракції Конгресу Грег Касар сказав Axios в інтерв'ю, що це лише початок кампанії, яка набиратиме обертів.

"Ми дуже ясно даємо зрозуміти, що суспільний тиск на республіканців буде тільки посилюватися з цього моменту і до 30 травня", - сказав він.

Водночас, вказує Axios, Білий дім може відтермінувати звільнення Маска, використовуючи минулорічну записку Управління урядової етики, в якій йшлося про те, що неоплачувані дні відряджень не зараховуються до 130 днів.

Ілон Маск - новини

Раніше Маск прямо просив Трампа скасувати введені ним мита. Зазначається, що мільярдер обійшов радників президента і звернувся до нього особисто, але його спроба провалилася.

Він також публічно вилаяв радника президента США з питань мит Пітера Наварро через його слова про автомобілі Tesla.

У березні 2025 року президент США Дональд Трамп обмежив повноваження Маска на тлі масових скорочень держслужбовців. Пізніше Трамп заявив, що департамент Маска DOGE припинить роботу. За його словами, рано чи пізно мільярдер захоче повернутися у свою компанію.

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