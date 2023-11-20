Він звернувся до громадськості.

Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск відреагував на скандал, викликаний його підтримкою антисемітського коментаря.

У мікроблозі X (раніше Twitter) він написав пост, в якому назвав всі звинувачення в антисемітизмі фальшивими. "Минулого тижня в ЗМІ з'явилися сотні фальшивих матеріалів, які стверджують, що я антисеміт. Ніщо не може бути далі від істини", - написав Маск.

Також власник соціальної мережі сказав, що бажає людству тільки найкращого, а "всім іншим - процвітаючого і захоплюючого майбутнього".

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Новий скандал навколо Ілона Маска: всі деталі

Нагадаємо, що раніше мільярдер публічно підтримав коментар про те, що єврейські спільноти "розпалюють ненависть до білих людей". Він написав автору повідомлення: "Насправді ти сказав правду".

Представник Білого дому Ендрю Бейтс засудив його слова, сказавши, що неприйнятно "повторювати огидну брехню, що стоїть за найбільш фатальним актом антисемітизму в американській історії".

Після цього Apple, Disney, IBM, Paramount і Sony Pictures оголосили про призупинення реклами в соціальній мережі X. Тепер Маск має намір подати "термоядерний позов" проти організації Media Matters, яка опублікувала дослідження, згідно з яким соцмережа нібито розміщувала рекламу поруч з пронацистськими постами.

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