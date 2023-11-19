Ілон Маск заявив, що подасть "термоядерний позов" проти некомерційної наглядової організації Media Matters, оскільки великі компанії призупинили рекламу на X на тлі антисемітської бурі.

Ілон Маск, власник Tesla і Space X, заявив, що подасть "термоядерний позов" проти некомерційної наглядової організації Media Matters, оскільки такі компанії, як Disney, Apple та IBM, призупинили рекламу на X на тлі антисемітської бурі навколо платформи соціальних медіа.

Як повідомляє POLITICO, саме Media Matters, американська група, яка називає себе "прогресивним дослідницьким та інформаційним центром", що відстежує "засоби масової інформації на предмет консервативної дезінформації", опублікувала раніше дослідження, яке показало, що X розміщував рекламу, яка з'являється поряд з пронацистськими постами.

Генеральний директор Х Лінда Яккаріно заявила, що бренди тепер "захищені від ризику бути поруч" з потенційно токсичним вмістом на платформі.

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"Суд відкриється в понеділок... корпорація X подасть термоядерний позов проти Media Matters і всіх, хто брав участь в цій шахрайській атаці на нашу компанію", — сказав Маск.

Маск також опублікував заяву з заголовком "Підтримайте X, щоб захистити свободу слова", в якій він сказав, що Media Matters "повністю спотворює реальний досвід користувачів X". Він також сказав, що "щоб слово було по-справжньому вільним, ми також повинні мати свободу бачити і чути те, що деякі люди можуть вважати небажаним", і додав, що "ми не дозволимо активістам, керованим політичними цілями, або навіть нашим прибуткам, стримувати наші зусилля".

Скандал навколо соціальної мережі Х

Маск, який у 2022 році придбав Twitter і перейменував його на X, зазнав критики за толерантність та заохочення антисемітизму на платформі соціальних мереж. Останній епізод стався в листопаді 2023 року, коли Маск схвалив антисемітський пост на X як "справжню правду" про те, що роблять євреї.

В антисемітському дописі зазначалося, що "єврейські громади (SIC) пропагують саме таку діалектичну ненависть до білих, яку вони стверджують, що хочуть, щоб люди перестали використовувати проти них". У пості також згадуються "орди меншин", що заполонили західні країни, — популярна теорія антисемітської змови.

18 листопада 2023 року повідомлялося про те, що найбільші компанії відмовляються від реклами на X. Зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців.

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