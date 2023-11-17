Представник Білого дому заявив, що "неприйнятно повторювати таку огидну брехню".

Білий дім засудив мільярдера і власника соцмережі Х (Твіттер) Ілона Маска за підтримку антисемітських повідомлень, назвавши це "неприйнятною" дією, яка ставить під загрозу єврейські громади.

Як повідомляє CNBC, критика Білого дому прозвучала у відповідь на ряд скандальних коментарів Маска в Інтернеті, в тому числі на його згоду з постом, в якому єврейське співтовариство звинувачується в розпалюванні "діалектичної ненависті" до білих людей.

"Неприйнятно повторювати огидну брехню, що стоїть за найбільш фатальним актом антисемітизму в американській історії, в будь-який час, не кажучи вже про місяць після самого смертоносного дня для єврейського народу з часів Голокосту", - заявив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Відео дня

Білий дім вважає, що повідомлення Маска особливо шкідливі на тлі сплеску антисемітських інцидентів, що послідували за масовим вбивством ХАМАСом 1200 ізраїльтян 7 жовтня і вторгненням Ізраїлю в сектор Гази.

Маск потрапив в антисемітський скандал

Раніше Маск звинуватив єврейських активістів у нападках на його бізнес. Зокрема, він вважає, що Антидефамаційна Ліга (організація, що бореться проти антисемітизму) чинить тиск на рекламодавців, що призвело до падіння доходів його соцмережі.

Він також підтримав антисемітський твіт про те, що єврейські громади розпалюють "ненависть до білих", заявивши в коментарі до посту, що це "абсолютна правда".

Європейська комісія заявила, що більше не буде розміщувати рекламу на X через поширення дезінформації, особливо щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

Вас також можуть зацікавити новини: