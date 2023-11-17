Маск назвав антисемітський пост в Твіттер "справжньою правдою".

Ілон Маск публічно підтримав теорію антисемітської змови, згідно з якою єврейські громади розпалюють "ненависть до білих". Як пише CNN, таке відкрите схвалення антисемітського посту шокувало навіть деяких критиків Маска.

Як пише видання, Маск відповів на антисемітське повідомлення, в якому говорилося, що єврейські громади "просувають саме той тип ненависті до білих, яку хочуть, щоб люди припинили використовувати проти них". У пості також згадувалися "орди меншин", що заполонили західні країни, - популярна теорія антисемітської змови.

Цей пост у X (Twitter) залишився б непоміченим, якби Маск, який має понад 160 мільйонів підписників, не поділився публікацією з коментарем: "Ви сказали справжню правду".

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Антисемітська теорія змови, яка стверджує, що євреї хочуть перевезти незареєстровані меншини до західних країн, щоб зменшити більшість білих у цих країнах, часто підтримується групами ненависті.

Ілон Маск втягнутий в антисемітський скандал

Раніше Маск звинуватив єврейських активістів у нападках на його бізнес. Зокрема, він вважає, що Антидефамаційна Ліга (організація, що бореться проти антисемітизму) чинить тиск на рекламодавців, що призвело до падіння доходів його соцмережі.

Сам Маск стверджує, що він виступає "за свободу слова", але проти антисемітизму "будь-якого роду". При цьому Маск звинуватив лігу в пропаганді расизму до білих людей.

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