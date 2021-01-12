Зараз сторінка вже видалена.

На сайті Держдепартаменту США з'явився напис про закінчення повноважень президента США Дональда Трампа.

Читайте також"Підбурював до заколоту": у Конгресі США розпочали процес імпічменту Трампа (відео)У біографії політика з'явилася приписка, що термін його повноважень закінчився 11 січня о 19:40.

Як пише 5-tv.ru, користувачі мережі відзначають, що на момент публікації заяви в США було близько 15:00.

Пізніше вони помітили, що час на сторінці Держдепу постійно змінюється.

Американський політолог Джим Джатрас заявив, що повідомлення про відставку Трампа виглядає вкрай неправдоподібно.

"Це просто якась нісенітниця. Це не виглядає, як щось реальне. Може бути, хтось зламав вебсайт. Це може бути чиясь провокація. Але якщо це так, то чия і з якою метою - абсолютно незрозуміло. У цьому немає ніякого сенсу", - сказав він.

Зараз сторінка видалена. BuzzFeed News пише, що віце-президент США Майк Пенс вже доручив провести внутрішнє розслідування.

Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо

Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в "підбурюванні до заколоту" у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.

Спікер Палати Представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.

Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Вона прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за «підбурювальні дії» з метою заохочення заворушень біля будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе відсторонити Трампа від влади.

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Автор: УНІАН