Трамп зі своїми радниками вважають, що імпічмент малоймовірний.

Президент США Дональд Трамп не вірить у те, що віце-президент Майкл Пенс і члени Конгресу використовуватимуть 25-ту поправку до конституції штатів, щоб відсторонити його від посади.

Читайте такожПитання імпічменту Трампа можуть розглянути вже найближчими днями - ЗМІПро це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає Главред.

За даними джерел, віце-президент вважає, що не слід усувати Трампа "у зв'язку з непридатністю виконувати свої обов'язки" і самому стати виконуючим обов'язки глави держави.

Один із сенаторів повідомив, що ніколи не бачив Пенса таким злим. Очевидці стверджують, що після штурму Капітолію той не розмовляв з Трампом.

Джерела стверджують, що реакція Пенса може погіршити ситуацію, обернувши її не на користь чинному президенту. Водночас Трамп зі своїми радниками вважають, що імпічмент малоймовірний.

Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо

Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в "підбурюванні до заколоту" у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.

Спікер Палати Представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.

Спікер Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Пелосі прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за "підбурювальні дії" з метою заохочення заворушень у будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа від влади.

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Автор: УНІАН