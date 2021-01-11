Президент США Дональд Трамп не вірить у те, що віце-президент Майкл Пенс і члени Конгресу використовуватимуть 25-ту поправку до конституції штатів, щоб відсторонити його від посади.
Читайте такожПитання імпічменту Трампа можуть розглянути вже найближчими днями - ЗМІПро це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає Главред.
За даними джерел, віце-президент вважає, що не слід усувати Трампа "у зв'язку з непридатністю виконувати свої обов'язки" і самому стати виконуючим обов'язки глави держави.
Один із сенаторів повідомив, що ніколи не бачив Пенса таким злим. Очевидці стверджують, що після штурму Капітолію той не розмовляв з Трампом.
Джерела стверджують, що реакція Пенса може погіршити ситуацію, обернувши її не на користь чинному президенту. Водночас Трамп зі своїми радниками вважають, що імпічмент малоймовірний.
Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо
- Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в "підбурюванні до заколоту" у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.
- Спікер Палати Представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.
- Спікер Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Пелосі прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за "підбурювальні дії" з метою заохочення заворушень у будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа від влади.
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