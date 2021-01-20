У церемонії бере участь посол України у Сполучених Штатах Америки Володимир Єльченко.

Посол України в США Володимир Єльченко, який присутній на інавгурації Джо Байдена опублікував запрошення на церемонію, а також правила етикету під час заходу.

Читайте такожІнавгурація Джо Байдена у Вашингтоні: онлайн-трансляція церемонії, фото, відео (оновлюється)Відповідні фото він виклав у Twitter.

У правилах, зокрема, вказується, на необхідність перебувати у масці для обличчя протягом всієї церемонії та дотримуватися соціального дистанціювання.

Крім того, гостям забороняється переміщати стільці, кожен з яких закріплений за конкретним гостем.

Інавгурація Джо Байдена

У середу, 20 січня 2021 року, відбудеться церемонія інавгурації 46-го президента США Джозефа Байдена.

Церемонія інавгурації Байдена запланована у Вашингтоні на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Новий президент Америки складе присягу біля будівлі Капітолію.

Захід пройде за безпрецедентних заходів безпеки через нещодавній штурм Капітолію прихильниками Трампа. З цієї ж причини у Вашингтоні діє надзвичайний стан.

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Автор: УНІАН