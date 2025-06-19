Ізраїль вдарив по важководному ядерному реактору за 150 кілометрів від Тегерана.

Ізраїль та Іран обмінялися новими ударами, є жертви і руйнування. Як пише Associated Press, вранці в четвер іранська ракета влучила в медичний центр Сорока, який обслуговує близько 1 мільйона жителів півдня Ізраїлю.

Повідомляється, що кілька частин медичного центру було пошкоджено, у відділенні невідкладної допомоги лікують кілька легких травм. Лікарня була закрита для всіх нових пацієнтів, за винятком випадків, що загрожують життю.

Також від атак постраждав багатоквартирний житловий будинок у Тель-Авіві та інші об'єкти в центральному Ізраїлі. За даними ізраїльської рятувальної служби Magen David Adom, поранено щонайменше 40 осіб.

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Ізраїль, тим часом, завдав ударів по іранському ядерному реактору в Араку, пише Newsweek.

"У рамках ударів і в рамках широких зусиль із запобігання отриманню іранським режимом ядерної зброї об'єктом ударів став ядерний реактор у районі Арака в Ірані, включно з конструкцією ущільнення активної зони реактора, яка є ключовим компонентом у виробництві плутонію", - ідеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

У ЦАХАЛ повідомили, що для атаки в ніч на 19 червня було задіяно 40 літаків ВПС Ізраїлю.

Важководний реактор в Араку розташований за 250 кілометрів на північний захід від Тегерана

Як зазначає AP, важка вода допомагає охолоджувати ядерні реактори, при цьому вона виробляє плутоній як побічний продукт, який потенційно може бути використаний у ядерній зброї. Це дало б Ірану ще один шлях до бомби крім збагаченого урану, якби він вирішив зайнятися цією зброєю.

Іранське державне телебачення також повідомило про атаку на об'єкт в Араку, заявивши, що "ніякої радіаційної небезпеки взагалі немає".

Іран та Ізраїль - новини

Як повідомляв Bloomberg, чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану вже найближчими днями. Водночас деякі з джерел Bloomberg зазначили, що нанесення ударів планується вже найближчими вихідними. За словами одного з них, вище керівництво кількох федеральних агентств також почало готуватися до атаки.

Також повідомлялося, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем стурбував фахівців через ризики для ключових морських шляхів на Близькому Сході. Цей регіон життєво важливий для світових поставок нафти. Ормузька протока - водний шлях, де Іран має величезний вплив, обробляє близько чверті світової торгівлі нафтою і є однією з головних проблем.

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