Конфлікт між Іраном та Ізраїлем відкриває дипломатичні можливості для Росії.

У конфлікті на Близькому Сході Росії, з одного боку, є що втрачати, оскільки Іран є одним з її головних союзників. Однак насправді для Росії як одного з найбільших виробників нафти і газу у світі нестабільність у цьому регіоні дуже вигідна, зазначає CNN.

На перший погляд, у Росії проблеми. Іран був особливо корисним "стратегічним партнером" для Кремля, поставляючи російській армії безпілотники Shahed для її війни проти України. Водночас більша частина виробництва цих безпілотників уже давно перенесена в Росію.

Кремль також відчуває почуття приниження від того, що йому доводиться спостерігати за поразкою свого ключового союзника без можливості втрутитися. Водночас передбачуваний союз Росії з Іраном ніколи не поширювався на захист Ісламської Республіки, і Кремль не пропонував жодної військової підтримки, зазначає CNN.

Відео дня

Крах іранського режиму додасть Іран до списку втрачених Кремлем союзників на Близькому Сході, включно з Іраком, Лівією та Сирією. Але насправді цей конфлікт дуже вигідний Кремлю, і не тільки через збільшення фінансових потоків внаслідок підвищення цін на нафту. Конфлікт між Іраном та Ізраїлем також відкриває дипломатичні можливості для Росії:

"Тепер у Кремля є питання, з якого він може спільно і продуктивно співпрацювати зі США і, можливо, стати незамінним партнером США, коли справа дійде до відновлення миру в регіоні".

Як нагадує CNN, від початку другого терміну Трампа Вашингтон і Москва шукають способи розширити свої відносини за межі війни в Україні:

"Доля Ірану і його ядерні амбіції несподівано знову стали ще однією сферою потенційного спільного інтересу, поряд з Арктикою, економічною співпрацею та освоєнням космосу. Для Кремля - а можливо, і для Трампа - це велике благо. Однак не для обложеної України", - зазначає видання.

Трамп і Путін

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, і той запропонував йому "посередництво в переговорах з Іраном".

"Я йому відповів: зроби мені послугу - будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж усе владнається", - підкреслив він.

Також заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков застеріг Сполучені Штати Америки від втручання в конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: