В Ірані невідомий чоловік здійснив спробу викрадення пасажирського літака Fokker 100 авіакомпанії Iran Air.
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Інцидент стався в п'ятницю, 5 березня. Борт виконував рейс із Ахвазу в Мешхед, повідомляє НВ із посиланням на іранське інформагентство Tasnim.
У корпусі вартових ісламської революції Ірану (КВІР) повідомили, що змогли запобігти викраденню лайнера і затримати чоловіка після екстреної посадки в місті Ісфахан.
"За попередніми даними, зловмисник збирався посадити літак в аеропорту однієї з арабських держав на півдні Перської затоки", - заявили в КВІР.
В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав. Їх відправили в Мешхед у п'ятницю ввечері іншим рейсом.
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