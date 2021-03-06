В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.

В Ірані невідомий чоловік здійснив спробу викрадення пасажирського літака Fokker 100 авіакомпанії Iran Air.

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Інцидент стався в п'ятницю, 5 березня. Борт виконував рейс із Ахвазу в Мешхед, повідомляє НВ із посиланням на іранське інформагентство Tasnim.

У корпусі вартових ісламської революції Ірану (КВІР) повідомили, що змогли запобігти викраденню лайнера і затримати чоловіка після екстреної посадки в місті Ісфахан.

"За попередніми даними, зловмисник збирався посадити літак в аеропорту однієї з арабських держав на півдні Перської затоки", - заявили в КВІР.

В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав. Їх відправили в Мешхед у п'ятницю ввечері іншим рейсом.

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Автор: УНІАН