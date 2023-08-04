До початку повномасштабної війни вона жила з батьком.

Високий суд Ірландії постановив повернути в Україну дівчинку, яку мати привезла в країну без дозволу батька.

Про це повідомляє Державна телерадіомовна компанія RTÉ з посиланням на рішення суду. Так, суддя Мері Роуз Гірті постановила, що дівчинку, якій ще не виповнилося 10 років, вивезли з рідної країни неправомірно. Її батьки розійшлися кілька років тому, до початку повномасштабної війни дитина жила з батьком, його дружиною і зведеними братами і сестрами. Мати Дарини могла з нею зустрічатися.

Мати дівчинки заявила, що мала право вивезти дитину відповідно до постанови Уряду. Чоловік оскаржував її слова, вимагаючи від суду винести постанову, яка наказує повернути його дочку в Україну.

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Суддя заявила, що психологічне здоров'я дівчинки знаходиться під загрозою через її віддалення від будинку, їй буде краще негайно повернутися в Україну. "Суду були представлені докази, включаючи бесіди дитини з експертом, що дівчинка глибоко переживала розлуку з батьком і людьми, які є її зведеними братами і сестрами", - йдеться у рішенні.

Також дитина розповіла, що у неї немає друзів в Ірландії, вона не говорить англійською, а спілкується з друзями з України по відеозв'язку. "Експерт зазначив, що Дарина дуже прив'язана до своїх батьків і має обмежене уявлення про війну", - зазначає видання.

Суддя зазначив, що, незважаючи на війну, будинок дівчинки не піддається щоденним або щотижневим нападам, а суду "не представили ніяких доказів того, що в разі повернення дівчинки існує серйозний ризик того, що вона піддасться фізичному впливу або буде вбита в своєму рідному районі".

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