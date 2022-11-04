Посол країни в Україні попередила українців, що Ірландія може виявитися не в змозі забезпечити наявність державного житла після їх прибуття.

Ірландія прийняла значну кількість українців, що виїхали з України, рятуючись від війни. Тепер країна має складнощі із забезпеченням біженців житлом.

Як зазначила посол Ірландії в Україні Тереза Хілі в колонці для "Європейської правди", країна ніколи раніше не бачила такої кількості людей, які одночасно прибували за такий короткий проміжок часу.

"Зараз ми приймаємо понад 55 тисяч українців – понад 1% нашого населення. Уряд, державні та громадські службовці, а також волонтери по всій країні наполегливо працюють, щоб впоратися з цією гуманітарною кризою, надаючи необхідну підтримку тим, хто шукає притулку та інших послуг. Але я хочу розповісти та підкреслити, що тепер у держави лишилася обмежена кількість вільного соціального житла", – розповіла Хілі.

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Пані посол сповістила, що вже були випадки, коли країна не могла забезпечити тих, хто прибуває до Ірландії, житлом. Вона попередила, що такі ситуації можуть траплятися знову.

"Останніми днями траплялися випадки, коли ми не могли тимчасово розмістити новоприбулих українців (так само, як і шукачів міжнародного захисту з інших країн) у належних умовах. Ми намагаємося подолати цю проблему, для нас це вкрай важливо. Але ми також просимо український народ із розумінням поставитись до ситуації та застерігаємо всіх, хто планує зараз поїхати до Ірландії, пам’ятати, що ми, незважаючи на наші зусилля та щирі побажання, можемо виявитися не в змозі забезпечити наявність державного житла по прибуттю", – додала Хілі.

Українські біженці і важка зима

За даними опитувань, 67% українців попри удари російських окупантів по енергосистемі нашої країни планує залишатися взимку в Україні.

Влада закликає тих, хто вже виїхав з країни через війну, перезимувати за кордоном, оскільки "мережі не витримають".

Голова МВС Чехії, яка головує у Раді ЄС, Віт Ракушан повідомляв, що до ЄС прибуло близько 4,3 млн українських біженців, однак п'ята частина з них вже повернулась додому. Він наголосив, що українські біженці, які мають тимчасовий захист в ЄС, але повернулися додому, можуть знову приїхати в країни Євросоюзу, щоб перезимувати.

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